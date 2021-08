L1 (J4) : Tout savoir sur Lille-Montpellier

Devant son public, Lille espère enfin lancer sa saison en Ligue 1. Jusqu'alors, le Champion de France peine à confirmer pour cet exercice 2021-2022, avec des matchs nuls face à Metz (3-3) et et Saint-Étienne (1-1), sans oublier une défaite très lourde face à Nice (0-4). Dès lors, la réception de Montpellier pourrait être un moment idéal. Le club héraultais s'est imposé face à Lorient lors de sa dernière sortie (3-1).

Les stats à connaître :

Lille domine l'historique des confrontations entre les deux formations. En 21 matchs joués depuis la saison 2010-2011, le LOSC totalise 11 succès face au club pailladin. Montpellier compte 5 victoires et on dénombre 5 matchs nuls entre les deux équipes.



Courtisé par Nice et l'OM, Andy Delort pourrait quitter Montpellier lors du mercato estival. Le capitaine de Montpellier a inscrit 2 buts depuis le début de la saison, et a également délivré une passe décisive.



Auteur de 16 buts la saison passée, Burak Yilmaz, à l'image de son équipe, connaît plus de difficultés. Il a tenté 9 tirs et su inscrire 1 but depuis l'entame de l'exercice 2021-2022 de Ligue 1.



Montpellier devra surveiller Jonathan Ikoné. Ce dernier a été impliqué sur 4 buts face au MHSC en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). Il s'agit de l'opposant favori d'Ikoné, avec Bordeaux.