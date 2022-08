L1 (J4) : Tout savoir sur Lens - Rennes

Tout va bien pour Lens, qui a pris 7 points sur 9 possible depuis le début de saison, avec un jeu alléchant et une démonstration de force face à l'AS Monaco le week-end dernier. Les Sang et Or sont dauphins du PSG avant cette journée, une place que le Stade Rennais vise à terme. Le club breton, qui a vécu deux premières journées plus compliquées, a décroché son premier succès la semaine dernière.

Les stats à connaître (avec Opta)

Depuis son retour en Ligue 1 en 2020/21, Lens est invaincu face à Rennes en championnat (2 victoires, 2 nuls), n’encaissant qu’un seul but sur cette série.



Lens n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 contre Rennes (5 nuls, 2 défaites), mais c’était le plus récent le 8 janvier 2022 (1-0).



Lens affiche 7 points après 3 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 2004/05 (7 également).



Rennes n’a gagné aucun de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites puis 2 nuls), mais n’a plus connu une plus longue série sans victoire hors de ses bases dans l’élite depuis mai-septembre 2021 (6).



Seul Paris (43) a tenté plus de tirs dans la surface adverse que Rennes (37) et Lens (35) en Ligue 1 cette saison.



Rennes a marqué 11 buts de la tête en Ligue 1 en 2022 – dont 2 des 4 derniers – c’est au moins 4 de plus que toute autre équipe sur la période.