L1 (J4) : Tout savoir sur Lens-Lorient

Pour Lens, il s'agira de confirmer, et pour Lorient, de se relever. Victorieuse sur la pelouse de Louis-II face à l'AS Monaco samedi dernier (0-2), la formation de Franck Haise espère bonifier ce résultat ce dimanche à domicile. En face, Lorient, qui a été battu à Montpellier (3-1) et réduite à 9 joueurs, tentera d'afficher un meilleur visage sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis (15 heures).

Les stats à connaître :

Depuis la saison 2010-2011, Lorient domine le bilan général des confrontations entre les deux équipes en Ligue 1. En effet, les Merlus sont sortis vainqueurs à 3 reprises contre 2 succès pour Lens, et 1 match nul.



La saison dernière, Lens a remporté ses deux duels face à Lorient dans le Championnat de France (2-3 ; 4-1).



Avec 5 buts inscrits depuis l'entame du championnat, l'équipe de Franck Haise est la cinquième meilleure attaque de Ligue 1. Avec 3 réalisations, Lorient figure à la 15ème position dans ce registre.



Révélation de la saison passée chez les Sang et Or, Jonathan Clauss a déjà délivré 2 passes décisives sous le maillot de Lens.



Fabien Lemoine est le maître à jouer des Merlus. Il a touché 169 ballons jusqu'ici et a tenté 129 passes.