L1 (J4) : Tout savoir sur Brest - Montpellier

Après avoir bouclé l'arrivée de l'ancien Lyonnais Islam Slimani, Brest compte bien enchaîner une deuxième victoire en Ligue 1 dans ces retrouvailles entre Dall'Oglio et Der Zakarian, qui entraînaient chacun le club de l'autre il y a deux saisons. Montpellier reste de son côté sur deux défaites et va notamment devoir composer sans Téji Savanier, suspendu.

Les stats à connaître (avec Opta) Brest n’a gagné qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 contre Montpellier (8 nuls, 7 défaites), mais c’était le dernier en date le 3 avril 2022 dans l’Hérault (2-1).



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 9 matches à domicile en Ligue 1 contre Montpellier (5 nuls, 3 défaites), c’était en septembre 1987 (4-0).



Montpellier affiche 3 points après 3 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 2015/16 (0 point).



Aucune équipe n’a perdu plus de matches que Montpellier en 2022 dans les 5 grands championnats européens (15, à égalité avec Everton et Watford).



Aucune équipe n’a encaissé plus de buts sur penalty que Montpellier dans les 5 grands championnats européens en 2022 (8, à égalité avec Troyes et Cadix).