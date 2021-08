L1 (J4) : Strasbourg respire face à Brest

Strasbourg enfile enfin son bleu de travail ! Vainqueur de Brest (3-1) ce dimanche sur ses terres, le RCSA met fin à plusieurs séries peu glorieuses. Ce succès est le premier de la saison pour la lanterne rouge (avant le coup d’envoi), le premier depuis huit matches à domicile mais surtout le premier en un an et demi dans une Meinau pleine. Et ce douzième homme, qui a parfaitement rempli son rôle en donnant beaucoup de voix, s’est emballé au milieu de la première période sur un but inaugural marqué par Sanjin Prcic (24’). Le Bosnien a été dans tous les bons coups de cette action, du départ en exécutant un crochet subtil dans la surface, à la finition avec une frappe croisée venue faire mouche. Irvin Cardona a alors joué les pompiers de service et douché tout un stade en égalisant 85 secondes plus tard.

Strasbourg l’emporte pour la Meinau

De l’engagement, trois passes ont suffi, dont la dernière de Steve Mounié de la tête, pour permettre à l’ancien Monégasque de s’emmener le ballon d’un contrôle somptueux et tromper Matz Sels de l’extérieur du pied droit (26’). Ce premier acte s’est bouclé sur le score de 2-1 pour les locaux, profitant du but contre son camp (42’) marqué par Jean-Kévin Duverne après un très bon travail de Kévin Gameiro. Brest n’a pas su réagir même si les Finistériens ont eu plusieurs minutes de grosse domination dans la dernière partie de la rencontre, matérialisée par une tête smashée de Steve Mounié repoussée par Matz Sels sur corner (71’). Après ces quelques minutes de flottement, le Racing a entériné sa victoire avec un troisième but signé Adrien Thomasson, pour sa centième en Ligue 1 avec le RCSA. Les comptes sont bons pour les Strasbourgeois, désormais douzièmes de Ligue 1 après quatre journées, tandis que Brest, premier relégable, court toujours après sa première victoire.