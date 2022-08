L1 (J4) : Nantes renverse Toulouse et ouvre son compteur

Toulouse a bien cru surprendre Nantes à la Beaujoire dimanche, mais s’est effondré en seconde période. Dominés, les hommes de Philippe Montanier ont cru laisser passer l’orage nantais dans le premier quart d’heure. Girotto a envoyé un missile du droit sur la barre (12ème). Puis les Violets ont ouvert le score. Après une passe en profondeur de Van den Boomen, au duel avec Coco, Aboukhlal a pris le meilleur son adversaire à l’aide d’un coup d’épaule puis il a enchaîné avec une demi-volée croisée du gauche (1-0, 15ème). Assommés, les Nantais ont failli offrir le break à leurs adversaires. Pallois a passé de manière osée en retrait. Avec un ballon mal dosé dans les airs, Lafont a dû intervenir de la tête devant son but. Sa transversale l’a sauvé (17ème).

Kombouaré change tout

Les Canaris ont ensuite tenté de réagir rapidement. Les hommes de Kombouaré ont fait monter leur bloc pour jouer haut et être plus présents devant le but de Dupé. Dupé a ensuite sorti le grand jeu face à Moutoussamy qui a frappé du droit (23ème), Guessand du gauche et Fabio de la tête (25ème). Toulouse a résisté puis a laissé entendre qu’il pouvait toujours inscrire un deuxième but. Van den Boomen s’est présenté seul à droite dans la surface face à Lafont mais le gardien nantais est bien intervenu au sol. À la mi-temps, les Violets viraient devant.

Et les Nantais gèrent

Et au retour des vestiaires, les Toulousains ont eu des opportunités. Lafont est sorti de manière désordonnée dans l’axe à 20 mètres mais Onaiwu qui venait d'entrer en jeu a raté la cible alors qu’il ne restait que des joueurs de champ devant le but nantais (47ème). Blas et Mohamed, eux aussi entrés en jeu en début de seconde période (46ème), ont fait la différence. Le milieu offensif qui vient de prolonger pour deux ans avec le FCN a attiré les milieux dans l’axe, libérant des espaces sur les côtés. Simon en a profité. Il a fixé à gauche de la surface toulousaine Desler puis centré du gauche vers le premier poteau où Guessand a égalisé de la tête (50ème). Le buteur s’est excentré sur la droite et a fait très mal aux Toulousains. Il a servi Mohamed qui a donné l’avantage à Nantes de la tête devant Rouault (56ème). Puis l’international égyptien a profité d’un centre d’un autre entrant, Corchia, pour décaler Simon qui a fusillé Dupé du droit de près (63ème). Dans la dernière demi-heure, les Nantais ont géré. Ils font un bon au classement de cinq places (9ème). Le Téfécé est 8ème en attendant les autres rencontres de la journée.