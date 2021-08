L1 (J4) : Lille tient sa première

Première pour Lille. Les Dogues ont reçu les Héraulatais avec comme ambition d'empocher enfin les trois points après deux matchs nuls contre les Verts de Saint-Etienne (1-1) et les Grenats de Metz (3-3) mais aussi une lourde défaite à domicile devant Nice (0-4). Les Lillois ont connu une première période compliquée et ont failli prendre un but sur une frappe de Téji Savanier (0-0, 20eme). Cette alerte a réveillé les hommes de Jocelyn Gourvennec. Après la demi-heure de jeu, les attaquants lillois ont perdu deux face à face contre Dimitry Bertaud par le biais de Burak Yilmaz (0-0, 32eme) et Jonathan David (0-0, 33eme). Un troisième homme offensif Lillois va réussir à tromper le portier adverse. Bien servi par José Fonté, l'attaquant turc Yazici a repris du plat du pied dans la surface de réparation le ballon (1-0, 46eme).

Un premier revers sans Andy Delort

Les Lillois ont concrétisé leur temps fort par une réalisation mais les Héraultais ont égalisé juste avant la pause par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde (1-1, 49eme). L' attaquant a finalisé un bon travail de son coéquipier anglais Steve Mavididi. Les hommes d'Olivier Dall 'Oglio ont montré de belles choses sur le plan offensif sans leur buteur vedette Andy Delort parti à Nice cette semaine. Mais sur le plan défensif, les visiteurs ont manqué de solidité. Junior Sambia a pris un carton rouge (75eme) puis la recrue brésilienne Matheus Thuler est éliminée par David dans la surface de réparation des Héraultais. L' attaquant canadien ajuste le portier adverse (2-1, 57eme). Les Lillois ont gâché par la suite de nombreuses balles de 3-1 avec Burak Yilmaz (75eme et 85eme). Les locaux ont lancé leur saison avec cette première victoire. Ils devront confirmer après la trêve à Lorient.