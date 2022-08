L1 (J4) : Lens, avec l'art et la manière

Le jeu proposé par Franck Haise possède un double avantage. Son équipe du RC Lens fait plaisir à voir évoluer et cela se traduit assez souvent par les trois points. La philosophie tournée vers l'offensive et la simplicité prônée par l'entraîneur des Sang et Or s'est encore illustrée samedi soir. Avec un leader comme Seko Fofana, les Lensois ont fait plier le Stade Rennais à Bollaert pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. L'affaire s'est dessinée au retour des vestiaires après une première période sans occasion franche.



Mis sous pression par les tentatives de Lois Openda (47e, 58e) et Facundo Medina (53e), la défense bretonne a cédé devant le capitaine artésien. La frappe enroulée du milieu de terrain faisait lever le stade nordiste (1-0, 66e), cinq minutes avant le but de Lois Openda qui remportait en costaud son duel avec Joe Rodon (2-0, 72e).



C'est à partir de là que les Rennais ont vraiment existé en enchaînant les situations devant le but de Brice Samba (72e, 78e, 79e). La réduction du score signée Gaëtan Laborde ne devait rien au hasard (2-1, 90e+1). Heureusement pour les Lensois, la frappe puissante de l'ex-Montpelliérain sous la barre n'a pas été suivie d'une autre mauvaise nouvelle.

Franck Haise et sa bande repassent en tête de la Ligue 1 avec un point d'avance sur le PSG qui accueillera l'AS Monaco dimanche soir en clôture de cette 5eme levée du championnat.