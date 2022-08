L1 (J4) : Après le PSG, Lille rebondit à Ajaccio

Laver les têtes, lever les doutes. C'est en ces termes que l'on pouvait qualifier l'enjeu de ce déplacement en terre corse pour Lille. Le club nordiste avait débuté sa campagne en affichant un visage prometteur, mais il n'était pas écrit qu'il ressortirait indemne de la gifle reçue contre un PSG injouable, dimanche dernier (1-7). Il n'était pas écrit, non plus, qu'Ajaccio serait l'endroit le moins hostile pour rebondir. Mais la bande à Fonseca a donné une réponse positive, en signant un succès taille patron. Pas le temps de tergiverser.

Un LOSC revanchard et appliqué



Depuis le lever de rideau, Ajaccio n'était pas à l'étroit dans son costume de promu. Face à Lyon ou Rennes, par exemple, la formation corse avait démontré sa capacité à donner du fil à retordre aux grosses cylindrées. Ce vendredi, les Corses ont été beaucoup plus timorés. Plus que le résultat - un nouveau revers - le contenu n'était pas là, cette fois-ci. Le mérite en revient à ces Dogues sérieux et revanchards. Avec un pressing intense, les visiteurs ont rapidement matérialisé leur domination en ouvrant le score avec brio, sur un superbe enchaînement sombrero-frappe de Yazici (0-1, 17e).



Concentrés, les Lillois ont ensuite récité leurs gammes sans laisser la moindre miette à leur adversaire. Bamba a mis le LOSC à l'abri avant la pause d'un plat du pied bien assuré (0-2, 43e). Sûrs de leur force, les Dogues ont ajouté un troisième but par Djalo, d'une demi-volée victorieuse (0-3, 67e). Ajaccio, qui avait touché du bois avec un coup de tête sur la barre de Mayembo (65e), méritait de sauver l'honneur en fin de match grâce à autre coup de casque, signé Bayala (1-3, 84e). Mais l'addition était déjà réglée. Malgré un penalty manqué par David (90e), Lille a bien bouclé ce déplacement sans fausse note. Du travail bien fait pour ce LOSC, qui remonte dans le wagon des équipes à 7 points.