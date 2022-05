L1 (J38) : Victoire fleuve et la C1 en prime pour l'OM

May 21, 2022 23:05 Au bénéfice d'un succès fleuve contre Strasbourg pour le compte de cette dernière journée de L1 (4-0), Marseille a fini de la plus belles des manières sa saison devant son public de l'Orange Vélodrome. Et cerise sur le gâteau, Monaco a été tenu en échec sur la pelouse de Lens, un résultat propulsant