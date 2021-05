L1 (J38) : Vainqueur de Nîmes, Rennes arrache une place en Europe

Les hommes de Bruno Génésio devaient s’imposer et espérer un faux pas des Sang-et-Or lensois pour glaner la 6eme place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. C’est chose faite ! Les Bretons ont battu Nîmes ce dimanche soir (2-0), alors que le RC Lens a partagé les points avec l’AS Monaco (0-0) au Stade Bollaert-Delelis dans le cadre de la 38eme journée de Ligue 1. Les buts des Rouge-et-Noir ont été inscrits par Serhou Guirassy (25eme) et Benjamin Bourigeaud (52eme).

Première mi-temps maîtrisée par les Rennais

Alors que les Crocodiles nîmois étaient d’ores et déjà relégués à l’entame de la rencontre, ce sont les hommes de Pascal Plancque qui vont se montrer dangereux les premiers. Sur un long ballon de Moussa Koné consécutif à un corner, Loïck Landre, le défenseur formé au Paris Saint-Germain, était le premier à tenter mais sa reprise du droit, légèrement dévissée passait au-dessus de la transversale d’Alfred Gomis (9eme). Benjamin Bourigeaud décidait également de tenter sa chance du droit quelques minutes plus tard, d’une frappe tendue trop enlevée (19eme). Après une terrible frappe de l’international béninois Mattéo Ahlinvi repoussée de justesse sur sa transversale par Alfred Gomis (22eme), ce sont les coéquipiers de Jérémy Doku qui vont se détacher : servi par Martin Terrier, l’attaquant international belge fixait Landre et Meling. Son accélération laissait les deux défenseurs sur place, et son centre précis trouvait Serhou Guirassy au cœur de la surface de but, laissé bien seul par Naomichi Ueda pour une reprise de la tête de l’ancien Amiénois sous la barre transversale (1-0, 25eme). Niclas Eliasson, idéalement isolé par Antoine Valério, aura une belle opportunité juste avant la pause mais son tir placé du gauche manquera de précision (45eme).

Nîmes n’a jamais pu réagir

Les Rouge-et-Noir ont mis fin à tout espoir gardois dès le retour des vestiaires, puisque après un mouvement collectif rennais initié par Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud se retrouvait seul à 25 mètres et armait une terrible frappe du droit en lucarne, absolument imparable pour Baptiste Reynet (2-0, 52eme). Dans cette seconde période où les Bretons ont surtout géré, les coéquipiers de Renaud Ripart n’auront plus d’occasion franche. Seul fait notable : le retour sur les pelouses de leur attaquant Clément Depres, absent depuis janvier 2019 suite à une rupture des ligaments croisés du genou gauche et entré dans le dernier quart d’heure. Avec ce résultat, les coéquipiers d’Eduardo Camavinga terminent à la 6eme place et disputeront les barrages de la Ligue Europa Conférence (58 points), puisque Lens (7eme, 57 points) n’a pas réussi à battre Monaco dans les Hauts-de-France (0-0). Nîmes, relégué en Ligue 2 et qui termine 18eme avec 35 points, doit s’attendre à des semaines difficiles avec le départ prochain de son président et actionnaire principal, Rani Assaf.