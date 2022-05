L1 (J38) : Tout savoir sur Nantes - Saint-Etienne

Assuré de terminer en première partie de tableau et vainqueur de la Coupe de France, Nantes veut toutefois finir sa saison sur une bonne note après s'être incliné à Lyon lors de la dernière journée. Mais en face, Saint-Etienne joue tout simplement son match de la dernière chance pour arracher une place de barragiste, dans son duel à distance avec Metz.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a gagné qu’une seule de ses 8 réceptions de St Etienne depuis son retour en Ligue 1 en 2013/14 (4 nuls, 3 défaites), c’était en janvier 2016 (2-1 à domicile).



Nantes compte 54 points en Ligue 1 cette saison, son meilleur total sous l’ère Kita et son plus haut total depuis 2003/04, exercice achevé avec 60 points. Il s’agit également de la 2 e meilleure saison d’Antoine Kombouaré en Ligue 1 derrière 2010/11 où il avait obtenu 60 points avec Paris.



St Etienne a perdu 20 matches de Ligue 1 cette saison, égalant d’ores et déjà son total le plus élevé en la matière datant de la saison 2008/09 achevée à la 17 e place. S’il ne réussit pas un meilleur résultat que Metz lors de la 38 e journée, St Etienne descendra en Ligue 2 pour la 1 re fois depuis 2000/01.



St Etienne n’a remporté aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites) mais n’a plus connu plus longue série sur une même saison pour la 1 re fois depuis décembre 2019-mars 2020 (7).



Nantes affiche 89% de victoires à domicile après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison (8/9, 1 nul), plus que toute autre équipe. St Etienne est de son côté à la fois l’équipe qui a le moins souvent ouvert le score en Ligue 1 cette saison (11 fois) et celle qui a le plus perdu après avoir ouvert le score (6, à égalité avec Troyes).