L1 (J38) : Tout savoir sur Lens - Monaco

C'est l'une des rencontres avec le plus fort enjeu de cette 38e journée de Ligue 1. Lens a encore un espoir de finir dans le top 5 et donc de décrocher une qualification européenne, alors que Monaco se bat pour conserver sa deuxième place, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Marseille et Rennes mettent la pression derrière...

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est l’équipe contre laquelle Lens a perdu le plus de matches dans son histoire en Ligue 1 (45/101). Les Sang et Or restent néanmoins invaincus face à l’ASM depuis leur retour dans l’élite en 2020/21 (2 succès, 1 nul, 0 but encaissé).



Lens-Monaco est la seule affiche de cette 38 e journée de Ligue 1 2021/22 qui était déjà au programme de l’ultime journée de la saison précédente (0-0). Ces 2 équipes ne s’étaient jamais rencontrées au terme d’un exercice dans l’élite avant 2021.



Lens n’a perdu aucun de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), n’ayant plus fait la passe de 8 depuis janvier-avril 2021 (13 – 6 victoires, 7 nuls).



Monaco a remporté ses 9 derniers matches en Ligue 1 et peut devenir la 3 e équipe à terminer une saison sur une série de 10 victoires ou plus après Bordeaux en 2008/09 (11) et… l’ASM en 2016/17 (12).



Lens affiche la plus petite taille moyenne en Ligue 1 cette saison (179 cm) en ne comptant que les joueurs à minimum 1 match de L1 2021/22.