L1 (J38) : Tout savoir sur Brest - Bordeaux

Brest reste sur deux défaites de rang en Ligue 1 et jouera pour conserver sa 11e place en Ligue 1. Bordeaux est de son côté condamné (ou presque) dans la course au maintien à cause de sa différence de buts... et de ses trois points de retard sur Metz et Saint-Etienne.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest a remporté ses 2 derniers matches contre Bordeaux en Ligue 1, c’est autant que lors des 9 premiers au 21 e siècle (4 nuls, 3 défaites).



Brest (48) affiche d’ores et déjà son meilleur total de points sur un exercice de Ligue 1 au 21 e siècle et finira la saison 11 e ou 12 e en fonction de son résultat et celui de Reims. Le SB29 obtiendra donc quoi qu’il arrive son meilleur classement au 21 e , qui était jusqu’ici une 14 e place en 2019/20.



Bordeaux risque de quitter la Ligue 1 après 30 saisons consécutives dans l’élite, seul Paris (48) et Lyon (33) sont sur une plus longue série. C’est même la 1 re fois que le club termine dans les 3 derniers de L1 depuis 1959/60 (20 e ), mettant fin à 58 saisons de suite sans connaître de relégation autre qu’administrative. Les Girondins ont 2543 matches de Ligue 1 à leur actif, seul Marseille (2577) en a plus.



Bordeaux affiche 28 points après 37 matches de Ligue 1 cette saison, égalant le plus faible total de son histoire à ce stade de la compétition avec 1959/60 (20e au final). Aucune équipe ne s’est maintenue dans l’élite en comptant 28 points ou moins à ce stade de la saison, en comptant 3 points pour une victoire (sur 34 précédents cas).



Brest n’a perdu qu’une seule de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), mais c’était la dernière en date contre Strasbourg (0-1).