Grâce au but tardif de Romain Hamouma face à Nantes (1-1), l'ASSE a arraché la place de barragiste au FC Metz qui plonge en Ligue 2 avec Bordeaux. Il aura fallu attendre la 79e minute de jeu du dernier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1 pour savoir qui accompagnerait les Girondins de Bordeaux dès ce samedi en Ligue 2. Et c’est à ce moment précis du match qui opposait samedi l’AS Saint-Étienne au FC Nantes (1-1), que Romain Hamouma a marqué un but égalisateur décisif pour le Verts. Un but qui permet aux hommes de Pascal Dupraz d’arracher in extremis la 18e place du classement, synonyme de barrages.