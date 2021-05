L1 (J38) : Nice s’impose à Lyon, qui ne retrouvera pas la Ligue des Champions

A l'heure de recevoir Nice ce dimanche pour le compte de la 38eme et dernière journée de Ligue 1 de la saison, Lyon (4eme) entretenait un mince espoir d'accéder à la 3eme marche du podium et ainsi décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Pour parvenir à ses fins, le club du président Jean-Michel Aulas a besoin d'obtenir un meilleur résultat que Monaco (3eme), en déplacement à Lens. Tout commence bien au Groupama Stadium avec l'ouverture du score de Karl-Toko-Ekambi (1-0, 13eme) après une entame pourtant fébrile. Si Kasper Dolberg douche pendant un temps les velléités lyonnaises en égalisant d'un but de renard des surfaces (1-1, 29eme), l'international camerounais se fend d'un doublé pour remettre les siens sur les rails de la victoire (2-1, 39eme).

Lyon a laissé passer sa chance

Alors que tout se déroule à merveille, les hommes de Rudi Garcia commencent à laisser les Aiglons prendre leurs aises. Erreur fatale. Bien que le 9eme de L1 n'ait plus rien à jouer en cette fin de saison, le Gym prend l'ascendant dans tous les compartiments du jeu. Logiquement, cela s'illustre par un premier but somptueux de Kamara (2-2, 49eme). Quelques minutes plus tard seulement, Saliba offre l'avantage à l'OGCN d'une tête autoritaire sur coup de pied arrêté (2-3, 56eme). C'est le coup de grâce. Les coachings offensifs de Rudi Garcia en fin de rencontre ne changent rien, Lyon s'incline à domicile et hypothèque définitivement ses chances d'accession à la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Une défaite évitable car l'OL semblait maîtriser son sujet avant la mi-temps. Mais c'est avant tout une défaite amère car un succès aurait garanti aux Gones un précieux billet pour la Ligue des Champion car dans le même temps à Lens, Monaco est resté muet (0-0). Un épilogue tragique pour Lyon qui achève la saison au 4eme rang et disputera donc la Ligue Europa la saison prochaine.