L1 (J38) : Metz et Marseille se neutralisent au bout du suspense

Metz avait la possibilité de rester dans la première partie de tableau en cas de succès, tandis que l'OM pouvait assurer définitivement sa qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Les Phocéens et les Grenats se sont finalement quittés sur un match nul (1-1) pour cette dernière journée de championnat. Metz avait ouvert le score dans le temps additionnel sur penalty par Farid Boulaya (90eme +7) avant que l'OM recolle au score de nouveau sur penalty par Arkadiusz Milik (90eme +13e). Marseille termine à la 5eme place et jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Metz termine à la 10eme position.

Metz a poussé d'entrée

Agressif d'entrée de jeu, Metz a voulu stopper sa spirale négative à domicile avec un jeu offensif. L'intention est bonne mais les Grenats butent par deux reprises sur Steve Mandanda sous l'impulsion de Thierry Ambrose (13eme et 37eme). Pas assez incisif, Metz laisse progressivement la possession du ballon aux Phocéens mais sans conséquence. Trop statique dans le jeu, Marseille fait tourner le ballon mais reste stérile dans la surface de réparation des Grenats. Incapable d'accélérer le rythme pour déstabiliser le bloc messin, Marseille est resté sans solution dans ce premier acte. La preuve en est, les Phocéens n'ont pas su cadrer le moindre tir. Encore pire, ils n'ont tout simplement pas tiré durant les 45 premières minutes. Si les défenses ont pris le pas sur les attaques dans le premier acte, la donne n'a pas réellement changé dans le second. Les Phocéens tentent de mettre plus d'intensité offensivement mais se montrent toujours aussi brouillons dans la finition avec des actions non-fructueuses. Il aura fallu attendre la 58eme minute de jeu pour voir la première alerte cadrée des Marseillais.

Une histoire de penaltys

Sur un bon coup franc à 25 mètres, Arkadiusz Milik décoche un enroulé du gauche qui oblige Alexandre Oukidja à s'employer. Les hommes de Sampaoli montent alors en régime mais manquent cruellement de précision dans le dernier geste. Toujours aussi solide défensivement, Metz se contente de procéder en contre sur les ailes mais sans succès. Alors qu'on file droit vers un triste match nul et vierge, le temps additionnel a pimenté cette rencontre. Une erreur marseillaise permet aux Lorrains d'obtenir un penalty sur une main de Dimitri Payet après un coup franc de Farid Boulaya à 25 mètres. Le buteur des Grenats s'est rendu justice avec un bon tir du droit (90eme +7). Si Metz pensait tenir un succès sur le fil, l'OM n'a pas abdiqué et a réussi à obtenir son penalty pour une semelle de Matthieu Udol sur Alvaro Gonzalez. Bien aidé par l'assistance vidéo, Milik a pu recoller au score du gauche (90eme +13) au bout du temps réglementaire pour clore cette soirée. Les deux formations se quittent dos à dos. Marseille file en Ligue Europa. Metz termine dans la première partie de tableau.