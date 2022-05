L1 (J38) : Delort envoie Nice en Ligue Europa Conférence

May 21, 2022 22:50 Fort d'un triplé en huit minutes, Andy Delort a permis à Nice de s'imposer à Reims lors de cette 38eme et dernière journée de Ligue 1 (2-3). Les Aiglons terminent en 5eme position de Ligue 1 et iront en Ligue Europa Conférence.