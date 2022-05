L1 (J38) : Bordeaux s’impose à Brest mais n’évite pas la relégation

Le festival de Dilrosun

Le miracle n'a pas eu lieu. Avant de se déplacer sur le terrain de Brest, samedi soir à l'occasion de l'ultime journée de Ligue 1, les Girondins n'étaient pas encore mathématiquement en Ligue 2. Il fallait toutefois un improbable concours de circonstances pour que la troupe de David Guion arrache la 18eme place, celle du barragiste : une victoire 6-0 en Bretagne, une défaite 6-0 de Metz à Paris et une défaite de Saint-Etienne à Nantes. Aucune de ces trois conditions n'a été remplie. A défaut de sauver sa triste saison sur un match, le club aquitain aura su soigner sa dernière dans l'élite, avec une victoire honorifique face à l'une des bonnes équipes du championnat. Cette victoire peut d'ailleurs apparaître un peu trompeuse tant Poussin a multiplié les parades dans son but, notamment en première période. Il n'a toutefois rien pu faire quand Mounié, d'une sublime reprise de volée (1-1, 16eme) et Belaïli, d'une belle tête sur corner (2-2, 34eme), avaient réussi à égaliser deux minutes après un but girondin. Avant cela, Mangas (0-1, 14eme) et Mara (1-2, 32eme) avaient donné l'avantage aux Aquitains.Bien moins mordante après la pause, l'équipe de Michel Der Zakarian a laissé Bordeaux prendre le contrôle du match et Mara s'est offert un doublé, buteur en renard après une frappe de Dilrosun repoussée par Bizot (2-3, 73eme). On a retrouvé Dilrosun deux minutes plus tard pour un amour d'action individuelle. Balle aux pieds à 40 mètres du but, le Néerlandais a effacé Hérelle d'un superbe grand pont avant de tromper Bizot d'un tir enroulé parfait (2-4, 75eme). Ce succès est insuffisant pour Bordeaux, officiellement relégué samedi soir et dernier de l'élite, à égalité de points avec Metz (19eme) et un point derrière Saint-Etienne (18eme). Brest conclut pour sa part cette édition 2021-2022 à la 11eme place.