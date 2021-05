L1 (J38) : Bordeaux assure l’essentiel à Reims

L’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset a su faire le dos rond pour ce déplacement pas forcément aisé contre Reims, qui disputait son dernier match sous la direction de David Guion. Très intense dans les premières minutes la rencontre, le club champenois a matérialisé sa domination par l’intermédiaire d’un but d’El Bilal Touré, trouvé par un centre de Thomas Foket, d’une tête superbe au quart d’heure de jeu. Le quatrième but de l’attaquant en championnat cette saison n’allait toutefois pas propulser Reims vers une soirée tranquille, bien au contraire. Par la suite, c’est Bordeaux, plutôt timoré, qui a su se créer des opportunités claires. Toutefois, ni Hwang (26eme), ni de Preville ne sont parvenus à tromper la vigilance de Pedrag Rajkovic. Ce n’était que partie remise car, juste avant la pause, Yacine Adli a remis les compteurs à égalité. Consécutivement à un coup franc de Toma Basic repoussé par la défense de Reims, l’ancien élément du PSG a marqué d’une superbe demi-volée envoyée dans le petit filet droit de Rajkovic.

Pour la dernière de Guion, Reims se manque

La seconde période, elle, a offert un spectacle assez inégal. Avec deux équipes assurés du maintien dans cette dernière journée, le rythme a été moins intense. Trop maladroit lors du premier acte, Nicolas de Préville a été remplacé par Rémi Oudin. C’est suite à un corner, peu avant l’heure de jeu (58eme), que Bordeaux a doublé la mise. Trouvé par un ballon de Basic, Enock Kwateng a su armer une tête croisée imparable pour Rajkovic. Soulagé par cet avantage au score, Bordeaux s’est attelé à démontrer une belle maitrise dans le jeu, qui aurait pu être récompensée suite à une belle action personnelle du jeune Amadou Traoré après un slalom sur le flanc droit, cependant, son tir a été détourné par un Rajkovic toujours à même d’aider Reims sur le plan défensif (70eme). Un club champenois qui, avec un but annulé à Boulaye Dia pour une main (85eme) n’a pu offrir une belle sortie à son entraîneur, David Guion, qui dirigeait ce dimanche soir son dernier match à la tête du club. Bordeaux termine sa saison à la douzième place, Reims à la quatorzième.