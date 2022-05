L1 (J37) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Reims

Encore renversé par Nice en milieu de semaine, Saint-Etienne a pris un gros coup sur la tête dans la course au maintien, une nouvelle fois. Les Verts, 18es, ont 3 points d'avance sur Metz (19e). Reims est de son côté déjà assuré de se maintenir et termine sa saison sans pression.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne n’a remporté aucune de ses 5 dernières confrontations avec Reims en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), mais n’a plus connu une plus longue série de matches sans victoire contre cet adversaire dans l’élite depuis février 1957-mai 1960 (7).



St Etienne compte 31 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition en comptant 3 points pour une victoire. 22 des 23 équipes avec ce total ou moins à ce stade au 21e siècle ont été reléguées, seule exception : Dijon en 2018/19 (18e et maintenu grâce aux playoffs).



Reims a gagné 3 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 17 précédents (8 nuls, 6 défaites).



Reims a encaissé 40 buts en 36 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition au 21e siècle.



S’il marque, Romain Hamouma deviendra le 1er joueur à marquer 50 buts avec St Etienne en Ligue 1 depuis Michel Platini (58 de 1979 à 1982). Il n’a néanmoins marqué qu’une seule fois lors de ses 22 dernières rencontres dans l’élite (le 5 février dernier contre Montpellier).