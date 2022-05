L1 (J37) : Tout savoir sur Rennes - Marseille

Rennes a peut-être perdu très gros en s'inclinant contre Nantes mercredi soir en match décalé. Les Bretons, 5es, sont à six points de la deuxième place occupée par... l'OM, son adversaire du jour, qui se verrait bien officialiser sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Tout peut encore se passer dans la course à l'Europe, avec Monaco et Nice qui se situent entre les deux.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes a perdu ses 2 dernières confrontations avec Marseille en Ligue 1 et pourrait s’incliner 3 fois d’affilée face à cet adversaire dans l’élite pour la 1re fois depuis janvier 2006-janvier 2007 (3).



Rennes n’a gagné que 2 de ses 13 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (6 nuls, 5 défaites) : le 21 septembre 2016 (3-2) et la plus récente, le 16 décembre 2020 (2-1).



Marseille a récolté 68 points après 36 matches de Ligue 1 2021/22. 6 des 7 équipes précédentes à avoir affiché cet exact total à ce stade de la saison (en comptant 3 points pour une victoire) ont terminé dans les 2 premières places à l’issue du championnat. Seule exception : Lille en 2013/14 (3e ).



Avec Nantes, Rennes, est l'équipe qui affiche le plus grand différentiel entre ses points pris à domicile et à l'extérieur (+18 - 40 à domicile, 22 à l'extérieur), accueille Marseille, qui présente le plus large dans l'autre sens (10 points de plus à l'extérieur, 39 contre 29 sur ses terres).



Marseille a récolté 39 points à l’extérieur en Ligue 1 cette saison. En cas de succès contre Rennes, l’OM égalera son record de points pris à l’extérieur sur un exercice de L1 (42 en 2008/09).