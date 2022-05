L1 (J37) : Tout savoir sur Nice - Lille

Nice s'est bien relevé de sa défaite en finale de la Coupe de France en renversant Saint-Etienne mercredi soir en match décalé. Les Aiglons sont toujours dans la course au podium mais veulent au moins sécuriser leur place en Ligue Europa. De son côté, Lille attend que sa saison se termine, et occupe actuellement la 10e place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches face à Lille en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), mais c’était le dernier en date en août 2021 (4-0).



Nice n’a perdu aucune de ses 9 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), son dernier revers remontant à mai 2012 (0-1).



Lille affiche 51 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, le plus faible total pour un champion en titre à ce stade de la compétition au 21e siècle en compagnie de Montpellier en 2012/13 (9e au final).



Lille a perdu ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (1-2 à Reims et 0-3 à Troyes), mais n’a plus connu 3 revers consécutifs hors de ses bases dans l’élite depuis octobre-novembre 2019 (3).



Seul Strasbourg (9) a rendu plus de clean sheets que Lille et Nice (8 chacun) en 2022 en Ligue 1. Néanmoins, les Dogues n'ont terminé qu'un seul de leurs 6 derniers matches de L1 sans encaisser de but, alors que le Gym n’a rendu que 2 clean, sheets sur ses 8 dernières rencontres dans l’élite.