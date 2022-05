L1 (J37) : Tout savoir sur Monaco - Brest

Monaco continue d'accumuler les victoires avec son incroyable série. L'ASM ne veut pas lâcher maintenant et compte bien au moins verrouiller sa place sur le podium, si ce n'est passer devant l'OM au classement. Brest, de son côté, peut encore terminer en première partie de tableau. Certainement l'objectif de cette fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a perdu 67% de ses matches face à Brest en Ligue 1 au 21e siècle (4/6), son ratio le plus élevé face à un même adversaire de l’élite sur la période.



Monaco a remporté ses 8 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens et meilleure série de l’ASM dans l’élite depuis février-août 2017 (16). C’est l’équipe la plus performante en L1 en 2022 (36 pts – 11 victoires, 3 nuls, 3 défaites).



Brest affiche 13 victoires en 36 matches de Ligue 1 cette saison. Le club finistérien n’a plus remporté davantage de rencontres sur un exercice de l’élite depuis 1989/90 (15 – ce qui constitue le record du club).



Brest a gagné 3 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites), c’est autant que lors de ses 13 premiers cette saison (5 nuls, 5 défaites).



Monaco (1970) et Brest (1948) sont les équipes ayant gagné le plus de duels en Ligue 1 cette saison.