L1 (J37) : Tout savoir sur Metz - Angers

Metz y croit toujours. Après sa victoire inattendue contre l'OL le week-end dernier, la formation de Frédéric Antonetti est remontée à la 19e place, à trois points de la place de barragiste. Angers a de son côté validé son maintien et va pouvoir terminer la saison sans pression. Dix points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches face à Angers en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), après avoir gagné 5 des 6 précédents (1 défaite).



Metz a perdu ses 2 dernières réceptions d’Angers en Ligue 1, n’ayant fait pire qu’une seule fois lors des 3 premières rencontres sur ses terres face aux Angevins de septembre 1956 à septembre 1961 (3).



Metz a pris autant de points lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (4) que lors de ses 11 précédentes rencontres dans l’élite (4 nuls, 7 défaites).



Vainqueur de son dernier match de Ligue 1 (4-1 v Bordeaux le 8 mai), Angers pourrait aligner 2 succès de rang en L1 cette saison pour la 2e fois seulement, après ses 2 victoires inaugurales (2-0 à Strasbourg en J1 et 3-0 v Lyon en J2).



Angers n’a gagné aucun de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites), sa dernière victoire remontant au 5 décembre 2021 à Reims (2-1). C’est sa plus longue série sans victoire hors de bases dans l’élite depuis septembre 1993-avril 1994 (14).



Metz (360) et Angers (363) sont les 2 équipes ayant tenté le moins de tirs en Ligue 1 cette saison.