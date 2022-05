L1 (J37) : Tout savoir sur Lyon - Nantes

Un match qui compte pour du beurre, ou presque. Huitième et assuré de ne pas se qualifier en Coupe d'Europe en fin de saison, l'OL n'a plus rien à jouer si ce n'est son honneur. Car Nantes, juste derrière au classement, pourrait lui passer devant en cas de succès. Et la dynamique est clairement en faveur des Canaris, qui restent sur une victoire en Coupe de France puis un succès contre Rennes mercredi.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon a remporté ses 3 derniers matches face à Nantes en Ligue 1 et peut égaler sa meilleure série de succès face aux Canaris dans l’élite (4 en septembre 2005-mai 2007).



Lyon n’a perdu qu’une seule de ses 19 dernières réceptions de Nantes en Ligue 1 (15 victoires, 3 nuls), c’était en septembre 2019 (0-1).



Lyon affiche 55 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 1995/96 (45 points, 11e au final).



Nantes a remporté 15 matches de Ligue 1 cette saison (9 nuls, 12 défaites), son total le plus élevé lors d’un même exercice depuis 2003/04 (17, 6e au final).



Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), c’était le 3 avril à Clermont (3-2).



Nantes a inscrit au moins 2 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (11 buts au total), sa plus longue série du genre depuis avril-mai 2021 (4 également).