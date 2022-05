L1 (J37) : Monaco double l'OM

Rien ne pouvait arrêter Monaco, lancé vers sa neuvième victoire d'affilée. Et pourtant... Après 22 minutes de jeu, les Brestois semblaient bien être les fossoyeurs des espoirs de Wissam Ben Yedder et ses partenaires, en menant 2-0 grâce à Jean-Kévin Duverne (0-1, 10eme) puis Youcef Belaïli, auteur d'un authentique exploit sur le côté gauche au bout d'une chevauchée fantastique (0-2, 22eme). C'était forcément la stupéfaction à Louis-II, d'autant qu'Axel Disasi s'était procuré deux énormes occasions de la tête coup sur coup juste avant le deuxième but breton, tapant la barre (18eme) puis voyant Paul Lasne sauver sur sa ligne (19eme). Youcef Belaïli, déjà lui (14eme), ou Irvin Cardona auraient pu ajouter un troisième but qui aurait définitivement enterré l'ASM (29eme). Il leur aurait fallu...Car c'est un coup du sort qui relance les Monégasques, une main très évitable de Youcef Belaïli sur corner qui permet à Wissam Ben Yedder de réduire l'écart sur penalty, juste avant la mi-temps (1-2, 43eme). Au retour des vestiaires, les joueurs de Philippe Clement sont totalement relancés et balaient tout sur leur passage, peut-être surmotivés en apprenant que Marseille perdait à Rennes...Ben Yedder, capitaine super-héros, marque encore d'un pointu (2-2, 51eme) au bout d'un remarquable rush, et parachève son triplé dans la foulée d'une tête subtile et bien sentie (3-2, 4eme). Une ultime réalisation de Volland boucle l'affaire (4-2, 69eme) contre ces Brestois qui auront dilapidé en dix minutes leur excellent début de rencontre. Monaco est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain et le restera, selon toute vraisemblance, en cas de victoire à Lens la semaine prochaine. Ce n'est évidemment pas gagné d'avance, mais rien n'arrête cette ASM.