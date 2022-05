L1 (J37) : Lyon s’impose face à Nantes

Un second acte débridé

Une semaine après sa défaite à Metz et la fin de ses illusions européennes pour la saison prochaine, l’Olympique lyonnais retrouvait ses supporteurs pour la dernière fois de la saison. Une équipe lyonnaise qui devait faire face à une formation nantaise en réussite ces dernières semaines après sa victoire en finale de la Coupe de France face Nice puis face à Rennes en milieu de semaine en match en retard. Et ce sont les Lyonnais qui ont allumé la mèche en premiers dans cette rencontre. Profitant d’une sortie hasardeuse de Lafont, Dembélé en a profité pour propulser, de la tête, le ballon au fond du but nantais (1-0, 9e). Le reste du premier acte fut plus équilibré. Il aura notamment fallu plusieurs interventions salvatrices de Lopes en fin de première période face à Blas pour permettre à l’OL de rentrer aux vestiaires avec un avantage d’un but.Au retour des vestiaires, les Nantais sont revenus avec de meilleures intentions mais la fraîcheur a manqué pour les hommes de Kombouaré. Ce sont les Lyonnais qui en ont profité pour faire le break dans cette partie. Parfaitement trouvé dans la surface nantaise, Paqueta a conclu l’action par une frappe du droit (78e, 2-0). Trois minutes après, c’est Merlin, profitant de sa frappe contrée par Gusto qui a réduit la marque dans ce match (81e, 2-1). Quelques minutes plus tard, c’est Tête. Opportuniste à la suite d’un centre de Barcola prolongé par Aouar qui a permis à l’OL de rependre deux buts d’avance dans cette partie (84e, 3-1).Alors que les Lyonnais semblaient se diriger tranquillement vers la victoire dans cette partie, Cyprien dans le temps additionnel a redonné un très léger espoir aux Nantais d’accrocher le point du nul (90e+3, 3-2). Finalement, il n’en sera rien. L’Olympique lyonnais s’impose devant son public pour sa dernière à domicile et reste 8e au classement de Ligue 1. Nantes lui est 9e.