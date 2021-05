L1 (J37) : Bordeaux domine Lens mais n’est pas encore maintenu

Efficaces offensivement, les Bordelais ont réussi à punir des Lensois dominateurs mais trop rarement dangereux. Ui-Jo Hwang (31eme) puis Youssouf Sabaly (89eme) et Mehdi Zerkane (91eme) ont scellés le score (3-0). Trois points qui permettent à Bordeaux d’être plus que confiants dans leur maintien alors que Lens réalise une très mauvaise opération dans la course à l’Europe.

Lens se fait surprendre

Après un derby douloureux face à Lille (0-3), Lens venait à Bordeaux avec la ferme intention de continuer à se battre pour arracher un strapontin européen. Des Lensois qui ont accueilli certainement avec bienveillance la qualification du PSG et de Monaco en finale de la Coupe de France. En effet, cette affiche de gala permet à la sixième place de Ligue 1 d’être qualificative pour les barrages de la toute nouvelle Europa Conference League. Pour Bordeaux, l’Europe semble bien loin mais les Bordelais avaient eux aussi un besoin impératif de victoire pour définitivement entériner leur maintien en Ligue 1, au moins sur le terrain, en attendant que la situation administrative s’arrange. Bordeaux qui a du mal à domicile avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs à domicile en Ligue 1, mais a gagné le dernier, contre Rennes (1-0) le 2 mai dernier. Pas de surprise du côté de la composition bordelaise au coup d’envoi alors qu’à Lens, le capitaine Yannick Cahuzac débutait sur le banc. Côté terrain, les Lensois ont dès le début du match pris possession du ballon. Beaucoup plus à l’aise collectivement, les Nordistes ont fait une passe à dix sans vraiment subir le pressing de Bordelais positionnés en bloc, dans leur propre camp. Le ballon dans les pieds lensois mais pas vraiment d’occasion franche pour autant. Seko Fofana (5eme) ou encore Ignatius Ganago (23eme) ont tenté leur chance, en vain. Acculés dans leur camp, les Bordelais ont réussi l’exploit de parvenir à ouvrir le score quasiment sur leur première incursion. Jonathan Clauss était sanctionné d’une main dans la surface et Ui-Jo Hwang transformait le penalty d’une belle frappe croisée malgré un bon plongeon de Jean-Louis Leca (1-0, 31eme). Une ouverture du score qui ne changeait rien à la physionomie du match avec des Lensois qui rejoignaient les vestiaires avec 64% de possession de balle mais un but de retard.

Sabaly délivre Bordeaux

Le second acte est très ressemblant au premier avec des Lensois dominateurs mais pas vraiment dangereux et des Girondins opérant en contre. Ce sont d’ailleurs eux qui vont passer tout près de faire le break par Nicolas De Préville qui a glissé au moment de conclure (62eme) puis quasiment dans la foulée par Yacine Adli qui s’est heurté à un très bon Jean-Louis Leca (64eme). Seul Arnaud Kalimuendo sur une belle frappe flottante obligeait Benoit Costil à s’employer (73eme). Petit à petit, Bordeaux a repris confiance et a appuyé sur l’accélérateur en contre-attaque et cela a été payant en toute fin de match. Youssouf Sabaly a délivré toute son équipe sur une belle action individuelle (2-0, 89eme) alors que Mehdi Zerkane a clôturé le score dans les arrêts de jeu (3-0, 91eme). Deux derniers buts initiés par le jeune Sékou Mara qui a confirmé son potentiel. Une victoire très importante pour Bordeaux dans l’optique du maintien car si mathématiquement rien n’est fait, avec deux points d’avance sur Nantes qui est barragiste mais sachant qu’il va y avoir un Strasbourg-Lorient lors de la dernière journée, ça sent bon pour Bordeaux. Mauvaise opération en revanche pour Lens qui va sortir frustré de ce match qu’il a eu en main avant de craquer. Les Lensois qui restent à la sixième place mais qui sont plus que jamais sous la menace de Rennes, d’autant que les Nordistes concluront la saison par la réception de l’AS Monaco.