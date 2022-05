L1 (J36) : Tout savoir sur Reims - Lens

Reims est désormais complètement à l'abri dans la course au maintien et peut terminer sa saison dans la sérénité. Lens, à égalité de points avec Lyon, peut encore nourrir un tout petit espoir d'accrocher l'Europe au soir de la 38e journée, mais n'a plus gagné depuis deux rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims a gagné 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), autant que lors de ses 9 précédents (4 nuls, 3 défaites).



Lens n’a perdu aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), sa plus longue série d’invincibilité depuis ses 6 premières rencontres dans l’élite cette saison (3 victoires, 3 nuls).



Reims n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites). Battu lors de sa dernière réception par l’OM (0-1), Reims n’a plus perdu 2 fois de suite au stade AugusteDelaune en Ligue 1 depuis avril-mai 2021 (3).



Lens n’a perdu que 2 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 5 des 6 précédents (1 nul).



Seul Rennes (7) a marqué plus de buts à la suite d’une récupération haute que Lens et Reims (6) en Ligue 1 cette saison.



Lens et Reims sont, avec Nantes, 2 des 3 équipes à avoir encaissé le moins de buts dans le dernier quart d’heure en Ligue 1 cette saison (6).