L1 (J36) : Tout savoir sur Nantes - Rennes

Quatre jours après sa finale de Coupe de France contre Nice, Nantes doit se reconcentrer sur la Ligue 1, où les Canaris restent sur deux matches sans défaite. Rennes lutte de son côté pour terminer sur le podium et doit répondre à Monaco et Marseille, qui ont joué vendredi et dimanche.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a remporté que 2 de ses 22 derniers matches face à Rennes en Ligue 1 (8 nuls, 12 défaites). Le FCN n’a marqué aucun but lors de ses 3 dernières rencontres contre les Bretons et pourrait égaler la pire série de son histoire face à cet adversaire en L1 (4 de suite entre janvier 2006 et décembre 2008).



Il n’y a que contre Toulouse (17) que Rennes a gagné plus de matches que face à Nantes (15) au 21e siècle en Ligue 1.



Nantes a encaissé 8 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 10 précédents.



Rennes compte 62 points et 19 victoires (5 nuls, 11 défaites) après 35 matches de Ligue 1 2021/22, à chaque fois son record sur un même exercice dans l’élite. Les Bretons ont marqué 77 buts en L1 cette saison, à seulement 3 unités de leur record établi en 1965/66 (80 en 38 matches).



Nantes a gagné 10 matches à domicile cette saison en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), le total le plus élevé du club depuis la saison 2003/04 (10). Les Canaris n’ont plus fait mieux dans l’élite depuis 2002/03 (11).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après s’être incliné lors de chacun des 4 précédents.