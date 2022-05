L1 (J36) : Tout savoir sur Lorient - Marseille

Lorient est de nouveau en grand danger dans la course au maintien, avec ses deux défaites de suite. Les Merlus n'ont que trois points d'avance sur la place de barragiste occupée par Saint-Etienne. Marseille doit de son côté se reprendre après son élimination en demi-finale de Ligue Europa Conférence et sa défaite contre l'OL. Monaco lui a mis la pression vendredi soir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient a perdu chacun de ses 5 derniers matches contre Marseille en Ligue 1, la 3e plus longue série de défaites de son histoire face à un même adversaire dans l’élite après Rennes (6 entre 2007 et 2009) et Paris (10 entre 2013 et 2020).



Lorient compte 34 points après 35 matches de Ligue 2021/22, égalant son plus bas total à ce stade datant de 2016/17, la seule des 12 saisons de Ligue 1 à 20 clubs à l’issue de laquelle les Merlus ont été relégués (18e et battu en barrage).



Marseille a perdu 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires) après avoir gagné les 4 précédents.



Marseille a gagné 36 points à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. S’il gagne ses 2 derniers déplacements, l’OM égalera son meilleur total à l’extérieur sur une même saison de L1 datant de 2008/09 (42).



Aucune équipe n’a marqué moins de buts que Lorient et Marseille (3) dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 cette saison tandis que les 2 équipes sont également les pires défenses sur cette période (Marseille 9 buts encaissés, Lorient 8).