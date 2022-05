L1 (J36) : Tout savoir sur Lille - Monaco

Lille termine sa saison très difficilement, avec trois défaites sur ses quatre dernières rencontres. Monaco est au contraire pleinement engagé dans la course au podium, avec le même nombre de points que Rennes (3e) et seulement trois de moins que Marseille (2e). Tout est encore possible en haut de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)



Lille est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre Monaco (1 victoire, 2 nuls), après avoir perdu 6 des 7 précédents (1 nul). La dernière fois que les Dogues ont connu une série d’invincibilité plus longue face aux Monégasques en L1 remonte à février 2008-novembre 2010 (6 - 5 victoires, 1 nul). Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers déplacements chez le champion en titre en Ligue 1 (2 victoires, 5 nuls), après s’être incliné lors de 6 des 10 précédents (1 victoire, 3 nuls). Lille enregistre 51 points après 35 matches de Ligue 1 2021/22, aucun tenant du titre n’a fait pire à ce stade de la saison en comptant 3 points pour une victoire. En cas de défaite, Lille égalera Montpellier en 2012/13 (51) comme total le plus faible après 36 matches de L1 pour un tenant du titre.



Monaco a remporté ses 7 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. C’est la meilleure série de l’ASM dans l’élite depuis janvier-février 2021 (7 également), qui n’a plus fait mieux depuis février-août 2017 (16). Seul Paris (0) a perdu moins de matches à domicile en Ligue 1 que Lille (3) cette saison. Néanmoins, le LOSC n’affiche que le 10e bilan dans son antre, avec 28 points en 17 matches cette saison et la 15e attaque, avec 21 buts marqués.