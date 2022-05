L1 (J36) : Tout savoir sur Brest - Strasbourg

Brest termine très bien sa saison, avec une troisième victoire de rang obtenue le week-end dernier qui lui ouvre la possibilité de terminer dans la première partie de tableau. Strasbourg vient de son côté de subir deux coups d'arrêt dans la course à l'Europe, mais n'est qu'à trois points du top 5.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre Strasbourg (1 nul, 2 défaites), après avoir remporté les 3 précédents. Les Bretons ont aussi concédé 8 buts lors de leurs 3 dernières rencontres face aux Alsaciens dans l’élite, autant que lors des 11 affrontements précédents.



Brest a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, dont les 2 plus récents sans encaisser de but, une 1re depuis octobre 2019 (3).



Strasbourg a marqué 57 points et 58 buts en Ligue 1 cette saison, ses meilleurs totaux après 35 matches depuis 1978/79 et son unique titre de champion de France (71 points en comptant 3 points pour une victoire, 62 buts).



Strasbourg a gardé 6 clean sheets à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, il n’y a qu’en 1965/66 et 1977/78 (7) qu’il a fait mieux.



Strasbourg (536) et Brest (469) sont 2 des 3 équipes qui ont tenté le plus de centres dans le jeu en Ligue 1 cette saison en compagnie de Troyes (472).