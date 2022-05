L1 (J36) : Tout savoir sur Angers - Bordeaux

Angers est toujours autant en difficulté sur cette fin de saison, et ne parvient plus à gagner depuis de longues semaines. Le SCO n'a que quatre points d'avance sur la place de barragiste alors que Bordeaux a... quatre points de retard sur cette dernière. Les Girondins n'ont donc plus le droit à l'erreur, ou presque.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a gagné qu’un seul de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 10 défaites), contre Brest le 20 mars (1-0).



Bordeaux a récolté 27 points après 35 matches de Ligue 1 2021/22, ne faisant pire qu'en 1959/60 (25 - en comptant 3 points pour une victoire). 100% des équipes ayant affiché 27 points ou moins à ce stade d'une saison dans l'élite ont été reléguées en fin de saison (33/33) et une seule n'a pas terminé aux 2 dernières places : Ajaccio en 2005/06 (18e).



Bordeaux n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), contre Metz le 10 avril (3-1).



Angers a perdu 7 de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul). Aucune équipe n’a marqué moins de buts que le SCO à domicile cette saison dans l’élite (17).



Bordeaux n’a remporté aucun de ses 8 déplacements en Ligue 1 en 2022 (2 nuls, 6 défaites), sa pire série depuis janvier-mai 2019 (9 – 2 nuls, 7 défaites). La dernière fois que les Girondins ont plus mal démarré une année civile dans l’élite, c’était en 1990 (17 déplacements sans victoire).