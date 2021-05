L1 (J36) : Montpellier se relance et fait douter Strasbourg

May 9, 2021 16:55 Malgré deux buts en fin de match, Strasbourg s'est incliné à domicile face à Montpellier (2-3). Les Alsaciens n'avancent plus et restent sous la menace de Lorient, Nantes et Nîmes alors que les Héraultais renouent avec la victoire.