L1 (J36) : Lourdement battu à Angers, Bordeaux file vers la Ligue 2

Le SCO d'Angers recevait Bordeaux au stade Raymond Kopa avec comme objectif de se maintenir en Ligue 1. Les Bordelais se déplaçaient à Angers avec comme but de se rapprocher de Saint-Etienne qui détient la place de barragiste en 18eme. Dans cette quête commune du maintien dans l'élite, les Angevins ont bien commencé cette mission en ouvrant le score par Mohamed Ali Cho. Ce dernier a profité d'une mauvaise lecture de jeu de Benoît Costil pour marquer dans le but vide (1-0, 5eme). Les Girondins ont tenté d'égaliser très rapidement par l'intermédiaire de Rémi Oudin. Sa reprise au six mètres dans la surface de réparation de Angers est bloquée par Anthony Mandrea (11eme). Après cette alerte, les locaux sont repartis de l'avant pour doubler la mise dans ce duel capital. Ils ont manqué l'occasion avec une frappe de Nabil Bentaleb (26eme) mais ont réussi à concrétiser avec une belle tête de Batista Mendy dans la surface de réparation de Bordeaux (2-0,36eme).

Angers vers le maintien et Bordeaux file en Ligue 2

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont repris espoir grâce aux entrants. Le jeune attaquant girondin Sékou Mara a placé une tête puissante dans la surface de réparation de Angers pour tromper Anthony Mandrea (2-1, 60eme). Mais dans la foulée, les Angevins ont à nouveau ajouté un troisième but par le biais de Stéphane Bahoken (3-1, 62eme). Ce but a brisé toutes les chances de renversement des Girondins. Ils vont céder une nouvelle fois dans les derniers instants de la rencontre avec une réalisation de Mathias Pereira Lage (4-1, 91eme). Les Angevins ont enfin renoué avec le succès depuis mars 2022 et devraient disputer une nouvelle saison en Ligue 1 la saison prochaine depuis leur remontée en 2015, car ils ont 7 points d'avance sur le 18eme Saint-Etienne. Les Bordelais sont désormais derniers et doivent attendre un miracle pour poursuivre leur aventure en Ligue 1.