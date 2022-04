L1 (J35) : Tout savoir sur Strasbourg - PSG

Strasbourg a vécu un gros coup d'arrêt dans sa course à l'Europe en s'inclinant lors de la dernière journée mais peut encore largement rêver au top 5, voire au podium. Le PSG reste de son côté sur un triste match nul contre Lens qui a toutefois suffi à officialiser son titre de champion de France. Il s'agit maintenant de bien finir pour le club francilien.

Les stats à connaître

Strasbourg a perdu 53% de ses matches contre Paris en Ligue 1 (32/60), son pourcentage de défaites contre un même adversaire le plus élevé. Les Alsaciens restent sur 4 défaites contre le PSG dans l’élite.



Depuis son retour dans l’élite en 2017/18, Strasbourg n’a perdu qu’une seule de ses 3 réceptions de Paris en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), mais c’était la plus récente en avril 2021 (1-4).



Paris n’a remporté que 2 des 9 derniers matches de Ligue 1 qu’il a disputés en étant mathématiquement assuré d’être champion de France (4 nuls, 3 défaites), c’était lors des saisons 2017/18 et 2018/19.



Strasbourg (13 victoires, 3 nuls) et Paris (18 victoires, 1 nul) sont avec Nice les 3 équipes à n’avoir jamais perdu après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison.



Kylian Mbappé est le joueur impliqué sur le plus de buts dans les 5 grands championnats européens en 2022 (19 – 13 buts, 6 assists). L’attaquant de Paris a été impliqué dans 4 buts lors de ses 3 derniers matches face à Strasbourg en Ligue 1 (2 buts, 2 assists).