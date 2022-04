L1 (J35) : Tout savoir sur Rennes - Saint-Etienne

Rennes s'est relevé le week-end dernier après deux défaites consécutives pour rester accroché à sa place sur le podium derrière l'OM. Pour sa part, Saint-Etienne a perdu comme Bordeaux et Metz et reste 18e, avec quatre points d'avance sur la 19e place, et deux de retard sur la 17e.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches contre St Etienne en Ligue 1 (5 succès, 4 nuls), remportant 3 des 5 plus récents par au moins 3 buts d’écart.



Rennes compte 59 points après 34 matches de Ligue 1 2021/22, égalant son meilleur total à ce stade de la compétition établi en 1998/99 (5e , saison à 18 clubs et donc 34 matches). En cas de succès, il établira son nouveau record de points sur un même exercice dans l’élite (actuellement 61 en 2008/09).



St Etienne a perdu 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors des 8 précédents (4 victoires, 3 nuls).



Seul Paris (19) a plus souvent touché les montants adverses que St Etienne (15) et Rennes (14) en Ligue 1 cette saison.



St Etienne est l’équipe la plus prompte à effectuer son 1er changement en cours de match en Ligue 1 cette saison (47e minute en moyenne), alors que le 1er remplacement de Rennes n’intervient en moyenne qu’à la 65e minute.