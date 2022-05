L1 (J35) : Tout savoir sur Montpellier - Metz

Montpellier vit une fin de saison très, très pénible, avec deux défaites de suite et une incapacité à gagner depuis de longues semaines. Le MHSC a de très grandes chances de finir la saison dans la seconde partie de tableau alors que Metz est de son côté presque condamné dans la course au maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a perdu 16 de ses 34 matches en Ligue 1 cette saison (12 victoires, 6 nuls), égalant son plus grand nombre de défaites à ce stade de la compétition depuis son retour dans l’élite en 2009/10 réalisé en 2015/16 (12e au final).



Metz pourrait être mathématiquement relégué en Ligue 2 en cas de défaite à Montpellier (si St Etienne gagne et que Clermont et Troyes ne perdent pas). Il s’agirait alors de la 10e fois que le club lorrain descend en 2e division, égalant Strasbourg en tant que club le plus souvent relégué de l’histoire de la Ligue 1.



Metz n’a remporté aucun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 8 défaites), plus longue disette en cours et sa plus longue depuis novembre 2014-mars 2015 (18).



Montpellier a encaissé 16 buts dans les 15 dernières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison, aucune équipe n’en a concédé davantage. C’est son 2e plus haut total du genre sur un même exercice dans l’élite derrière 2016/17 (17).



Metz n’a marqué que 6 buts en Ligue 1 en 2022, c’est 6 de moins que toute autre équipe cette année.