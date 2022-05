L1 (J35) : Tout savoir sur Monaco - Angers

Monaco continue d'enchaîner les victoires et entretient une superbe série en Ligue 1. Le club du Rocher ne veut pas lâcher la course au podium alors qu'il compte le même nombre de points que Rennes, 3e, avant cette journée. Angers, de son côté, ne gagne plus en championnat et se méfie toujours dans la course au maintien. Le SCO n'a que quatre points d'avance sur la place de barragiste.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a perdu 9 matches contre Monaco en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2015/16 (2 victoires, 2 nuls), ne s’inclinant davantage que contre Paris sur la période (12).



Monaco a remporté 72% de ses réceptions d’Angers en Ligue 1 (18/25), seul Bastia lui réussit davantage parmi les adversaires affrontés au moins 10 fois à domicile (79% - 23/29).



Monaco a remporté ses 6 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats. L’ASM n’a plus fait mieux dans l’élite depuis janvier-février 2021 (7).



Angers n’affiche que 35 points après 34 matches de Ligue 1 2021/22, son plus mauvais total à ce stade de la saison depuis son retour dans l’élite en 2015/16.



Monaco est l’équipe qui a marqué le moins de buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (2) mais Angers est celle qui a encaissé le plus de la sorte en 2021/22 (11).