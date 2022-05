L1 (J35) : Tout savoir sur Marseille - Lyon

Battu à Rotterdam par le Feyenoord jeudi (3-2), en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence, l'OM doit reprendre le fil en Ligue 1, où il compte 6 points d'avance sur la troisième place. Le club phocéen est très bien parti pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Loin d'être le cas de l'OL, qui peut oublier la C1, et peut-être même la Ligue Europa. Les Rhodaniens comptent cinq points de retard sur la cinquième place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a remporté que 26% de ses matches contre Lyon en Ligue 1 (27/102), son pourcentage le plus faible contre une équipe actuelle de l’élite. L’OM n’a remporté qu’un seul de ses 14 derniers matches contre Lyon en L1 (6 nuls, 7 défaites), c’était au Vélodrome le 10 novembre 2019 (2-1).



Marseille a glané 32 points en Ligue 1 en 2022 (10 victoires, 2 nuls, 4 défaites), aucune équipe ne fait mieux cette année.



Lyon compte 52 points après 34 matches de Ligue 1 2021/22 (14 victoires, 11 nuls, 9 défaites et un point de pénalité après les incidents du match aller contre Marseille), son plus faible total à ce stade depuis la saison 1996/97 (52 également) où l’OL avait terminé à la 8e place du classement.



En cas de succès, Lyon deviendrait la 5e équipe à remporter 1000 matches de Ligue 1 (actuellement à 999 succès pour 588 nuls et 737 défaites) après Marseille (1149), Bordeaux (1074), St Etienne (1062) et Monaco (1039).



Lyon n’a remporté que 4 de ses 16 déplacements en Ligue 1 2021/22 (6 nuls, 6 défaites), son plus faible total à ce stade de la saison depuis 1996/97 (4 également). L’OL n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches à l’extérieur dans l’élite (3 nuls, 2 défaites).