L1 (J35) : Tout savoir sur Lorient - Reims

Lorient continue d'alterner entre victoires et défaites ces dernières semaines. Les Merlus ont toutefois trois points d'avance sur la 18e place occupée par Saint-Etienne et pourrait faire un grand pas vers le maintien en cas de succès ce dimanche. Reims compte six points de plus que son adversaire du jour mais a perdu son dernier match.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient a remporté ses 2 dernières réceptions de Reims en Ligue 1, après être resté sans succès lors des 3 premières (2 nuls, 1 défaite).



Reims a perdu 3 de ses 5 derniers matches en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), c’est autant que lors de ses 12 précédents (4 victoires, 5 nuls).



Lorient n’a inscrit que 33 buts après 34 matches de Ligue 1 2021/22, son plus faible total à ce stade de la saison depuis 2007/08 (28).



Reims (40.8%) et Lorient (43.1%) sont les 2 équipes qui affichent la plus faible possession moyenne en Ligue 1 en 2022.



Reims n’a encaissé que 4 buts dans les 30 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe, alors que Lorient partage le plus haut total dans cet intervalle (20 – à égalité avec St Etienne).