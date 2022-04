L1 (J35) : Tout savoir sur Lens - Nantes

Lens a accroché un match nul in extremis et en infériorité numérique samedi dernier à Paris. Les Sang et Or prolongent ainsi leur belle série d'invincibilité et restent au contact dans la course à l'Europe. Nantes, de son côté, a retrouvé le chemin de la victoire après trois matches sans, contre Bordeaux. Les Canaris se dirigent toutefois vers une fin de saison en milieu de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes est l’équipe actuelle de Ligue 1 contre laquelle Lens affiche son plus haut pourcentage de défaites (51% - 39/77). Les Artésiens n’ont remporté aucun de leur 3 matches face aux Canaris depuis leur retour dans l’élite en 2020 (2 nuls, 1 défaite).



Lens n’a perdu que 2 de ses 11 derniers matches en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), c’était contre Brest et Strasbourg (0-1 à chaque fois).



Nantes compte 50 points après 34 matches de Ligue 1 2021/22, son plus haut total à ce stade de la saison depuis 2003/04 (53, 6e à la fin). Les Canaris ne sont qu’à 2 points de leur plus haut total final sur un même exercice depuis leur retour dans l’élite en 2013/14 (52 en 2017/18).



Lens reste sur 3 succès à domicile en Ligue 1 mais n’a plus remporté 4 réceptions consécutives sur une même saison depuis novembre-décembre 2009 (4).



Aucune équipe n’a concédé moins de buts dans les 15 dernières minutes de ses matches que Nantes (5) et Lens (6) en Ligue 1 cette saison.