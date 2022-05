L1 (J35) : Nice rapproche Bordeaux de la relégation

Après les défaites de Saint-Etienne et Clermont un peu plus tôt dans le week-end, Bordeaux avait une belle occasion de se relancer dans la course au maintien en accueillant Nice à la lutte pour une place sur le podium en fin de saison. Les Niçois comptaient également sur ce déplacement en Gironde pour ne pas être décrochés dans la course au top 3 après les succès de Rennes et Monaco, ce week-end.

Nice dominateur, mais imprécis

Au cours d’un premier acte sans rythme, ce sont les Aiglons qui se sont créés les meilleures opportunités. Dolberg (10eme) et Delort (41eme) ont tenté leur chance face au but de Costil, mais la plus mauvaise défense n’a pas cédé face aux timides assauts d’une équipe niçoise très solide. De son côté, Bordeaux, malgré le soutien indéfectible de la part des ses supporteurs, n’a jamais réussi à emballer ces 45 premières minutes de jeu au Matmut Atlantique.

📈 Les chiffres du succès des Aiglons 🦅 ! #FCGBOGCN pic.twitter.com/r8AzVNzLiK

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 1, 2022





Le cadeau de Lacoux à Delort

La seconde période a débuté sur le même rythme. Si les Bordelais n’ont presque pas réussi à sortir de leur moitié de terrain durant une bonne partie de ce second acte, les visiteurs, qui ont eu la possession, n’ont pas pour autant mis une grosse pression sur le but adverse. Il aura fallu un coup du sort pour voir les Azuréens ouvrir le score dans cette partie. Dans la surface bordelaise, Bard tente un dribble face à deux défenseurs des Girondins. Sa tentative est ratée mais Lacoux, involontairement, prolonge le ballon dans l’axe. Bien placé, et absolument pas en position de hors-jeu, Delort en profite pour marquer du droit, face au but (0-1, 72eme). Si la fin de match a été plus débridée avec une énorme opportunité pour Brahimi et Lotomba dans le temps additionnel, le score n’évoluera plus.



Battu la semaine dernière à Nantes, Bordeaux chute de nouveau. 19emes, les Girondins pointent à quatre points de Saint-Etienne, 18eme. Pour ce monument du football français, la Ligue 2 se rapproche. De son côté, Nice reste accroché à ses rêves de podium. Grâce à ce succès, les joueurs de Christophe Galtier reviennent à deux points de Rennes (3eme) et à cinq de Marseille (2eme), qui affronte Lyon ce dimanche soir (20h45).