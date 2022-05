L1 (J35) : Montpellier arrache le nul contre Metz

Montpellier recevait Metz avec comme ambition de renouer avec le succès. Les Héraultais ont perdu dix fois en 2022 et leur dernière victoire remontait au 23 janvier face à Monaco. Metz visait une victoire pour garder un espoir pour se maintenir en Ligue 1. Les Montpelliérains ont poussé en début de match avec les frappes de Arnaud Souquet (3eme) et de Elye Wahi (4eme), puis de Nicolas Cozza (19eme). Malgré ces alertes, c'est les Messins qui ont trouvé la faille. Nicolas De Préville a envoyé le ballon dans la surface de réparation de Montpellier. Si l'attaquant Didier Lamkel Zé est contré, le ballon a atterri dans les pieds de Thomas Delaine, qui a alors trompé le gardien (0-1, 24eme).

Un nul qui fait mal pour Metz

Juste avant la pause, les locaux ont pensé à l'égalisation avec Wahi (42eme), mais il était hors jeu. Au retour des vestiaires, les Héraultais ont tenté d'égaliser par le biais de ce dernier. L'attaquant du MHSC a perdu son face à face (47eme) et a frôlé la barre transversale avec une tête (48eme). Après l'heure de jeu, les Messins ont profité d'un temps faible des locaux pour ajouter un deuxième but par l'intermédiaire de Louis Mafouta (0-2, 70eme). Les Grenats étaient alors tout proches d'obtenir leur deuxième victoire en championnat en 2022. Ils vont finalement craquer dans les dernières minutes en encaissant deux buts par Souquet (1-2, 79eme) et Wahi (2-2, 90eme+1). Ce résultat condamne pratiquement Metz en Ligue 2 alors que Montpellier ne peut plus terminer dans le top 10.