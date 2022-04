L1 (J34) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Monaco

Saint-Etienne a arraché un match nul dans un match bien mal embarqué contre Bordeaux mercredi (2-2) et compte donc toujours 4 points d'avance sur la 19e place. Monaco continue de son côté d'enchaîner les victoires et vise plus que jamais une place sur le podium en fin de saison. L'ASM est l'équipe la plus en forme du moment en Ligue 1.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne reste sur 2 défaites en Ligue 1 face à Monaco, encaissant 7 buts lors de ces 2 rencontres pour 1 seul marqué (0-4 à domicile en mars 2021, 1-3 à l’extérieur en septembre dernier). L’ASSE n’avait perdu aucune des 4 précédentes confrontations (3 victoires, 1 nul).



Monaco a remporté ses 5 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats. L’ASM n’a plus fait mieux dans l’élite depuis janvier-février 2021 (7).



St Etienne n’a perdu qu’une de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), contre Marseille le 3 avril (2-4). L’ASSE affiche 3 succès sur ses terres sur la phase retour, contre un seul sur la 1ère partie de saison.



Monaco reste sur 2 victoires à l’extérieur en Ligue 1, autant que lors de ses 10 matches précédents loin de ses terres (3 nuls, 5 défaites). C’est d’ailleurs la meilleure série de l’ASM en déplacement cette saison.



St Etienne a glané 20 points après avoir été mené au score en Ligue 1 cette saison, dans les 5 grands championnats européens seuls Paris et Hoffenheim (21 chacun) font mieux.



Monaco convertit 52% de ses grosses occasions en buts en Ligue 1 cette saison (39/75), meilleur ratio. St Etienne est avant-dernier ce classement avec 35.4% (17/48).