L1 (J34) : Tout savoir sur Rennes - Lorient

Rennes marque dangereusement le pas en Ligue 1, avec deux défaites consécutives qui ont permis à Strasbourg et Monaco de recoller au podium. Les Rouge et Noir doivent absolument s'imposer dans ce derby pour tenter de conforter leur troisième place. Mais Lorient joue son maintien et pourrait faire une excellente opération en cas de victoire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 face à Lorient sans encaisser de but, pour un nul 1-1.



Lorient affiche 5 victoires en Ligue 1 en 2022 (3 nuls, 6 défaites), déjà 2 de plus que sur la phase aller (7 nuls, 9 revers). Aucune équipe de la 2nde partie de tableau n’a remporté plus de matches que les Merlus cette année (5).



Lorient affiche le plus mauvais bilan comptable à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (11 points – 2 victoires, 5 nuls, 10 défaites), tandis que seul Paris (46) compte plus de points sur ses terres que Rennes en 2021/22 (34 – 11 succès, 1 nul, 4 défaites).



Rennes a inscrit 16 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, meilleur total et son meilleur sur un même exercice depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Aucune équipe en revanche ne marque moins de la sorte que Lorient en 2021/22 (4, comme Montpellier).



Lorient a inscrit 3 de ses 4 derniers buts en Ligue 1 dans les 5 dernières minutes, autant que sur ses 46 précédents dans l’élite.