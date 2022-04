L1 (J34) : Tout savoir sur Reims - Marseille

Reims a quasiment assuré son maintien dans l'élite en s'imposant contre Lille mercredi, et peut terminer sereinement sa saison. L'OM, de son côté, semble être en mission pour verrouiller sa deuxième place derrière le PSG. Avec six points d'avance sur la 3e place, le club phocéen peut être très optimiste dans sa quête d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a perdu que 26.6% de ses matches face à Marseille en Ligue 1 (17/64), seul Lyon affiche un plus faible pourcentage de défaites face à l’OM parmi les équipes affrontées au moins 5 fois par les Phocéens dans l’élite (26.5% – 27/102).



Marseille a remporté 5 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite) et affiche à présent 9 victoires dans l’élite en 2022, autant que sur la 1re partie de saison.



Marseille affiche 33 points en déplacement en Ligue 1 cette saison (10 victoires, 3 nuls, 3 défaites), meilleur total. Les Olympiens restent sur un revers à Paris le 17 avril (1-2), mais n’ont jamais connu 2 défaites de rang hors de leurs bases dans l’élite sous Jorge Sampaoli.



Marseille est l’équipe qui obtient le plus de fautes dans le dernier tiers en Ligue 1 en 2022 (49), dont 11 pour le seul Gerson qui n’est devancé que par Kylian Mbappé en la matière cette année (14).



Reims est l’équipe qui marque la plus grande proportion de ses buts sur coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (44% - 16/36) et aucune formation ne marque plus sur CPA que Marseille dans l’élite en 2021/22 (19).