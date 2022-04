L1 (J34) : Tout savoir sur Nantes - Bordeaux

La fin de saison est difficile pour Nantes, qui ne trouve plus le chemin de la victoire. Le FCN a un temps cru réaliser une grosse opération au Vélodrome mercredi mais a fini par craquer et se retrouve 10e avant cette journée. Bordeaux a de son côté encore laissé filer des points dans la course au maintien. Les Girondins ont quatre points de retard sur la place de barragiste et n'ont plus le droit à l'erreur...

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes n’a perdu aucun de ses 3 derniers matches face à Bordeaux en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), mais n’a plus fait la passe de 4 depuis mai 2002-août 2003 (4).



Bordeaux ne compte que 27 points après 33 rencontres de Ligue 1 2021/22, il n’y a qu’en 1959/60 – alors promu – qu’il a fait pire à ce stade dans l’élite (21 – en comptant 3 points pour un succès – 20e et dernier en fin d’exercice). Les 52 équipes ayant affiché ce total ou moins à ce stade ont toutes finies reléguées en fin de saison.



Bordeaux reste sur 7 déplacements sans succès en Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), plus longue disette en cours en compagnie d’Angers. Les Girondins ont encaissé au moins 5 buts à 3 reprises au cours de cette série (0-6 à Rennes, 0-5 à Reims, 1-6 à Lyon).



Nantes est l’équipe qui a subi le moins de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison (182) et n’a encaissé qu’un but sur cette phase de jeu, seul Nice (0) fait mieux.



Bordeaux a encaissé 8 buts faisant suite à une séquence adverse de 10 passes ou plus en Ligue 1 2021/22, plus mauvais total. A titre de comparaison, Nantes n’a concédé qu’un but de la sorte, aucune autre équipe ne fait mieux.